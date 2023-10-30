Небензя назвал удар ВВС США по территории Сирии нарушением суверенитета страны

Действия Вашингтона могут привести к расширению зоны палестино-израильского конфликта

Недавний удар американских ВВС по расположенным на территории Сирии иранским военным объектам свидетельствует о нарушении суверенитета страны. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

"Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права", - заявил Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, в условиях резкого обострения ситуации на территории Ближнего Востока подобного рода действия США могут привести к опасным последствиям – вплоть до втягивания в палестино-израильский конфликт других игроков.

Ранее истребители ВВС США нанесли авиаудары как минимум по двум военным объектам Ирана, расположенным на территории Сирии. По данным Пентагона, американские военные действовали по личному распоряжению президента США Джо Байдена.

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