Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента

Дата заседания неизвестна

Основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал статус иностранного агента, передает радиостанция Sputnik со ссылкой на источник из Замоскворецкого суда Москвы.

Административный иск к Минюсту России поступил в Замоскворецкий суд Москвы – точная дата заседания по обжалованию статуса на данный момент неизвестна, указал собеседник издания.

Руслана Белого* внесли в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Вместе с ним в список попали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* и чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев*.

По данным СМИ, сразу после получения статуса иностранного агента Белый* уехал из России в Италию и теперь ведет свою деятельность там.

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко отказался считать действующий закон об иностранных агентах репрессивным и назвал его профилактическим. По словам министра, только за последний год из реестра по разным причинам были исключены свыше 60 физических и юридических лиц.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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