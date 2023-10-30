Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Израильские военные продолжат штурм палестинского анклава

Израильские власти не готовы к прекращению боевых действий против палестинского движения ХАМАС. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик сравнил нападение боевиков движения ХАМАС на территорию Израиля с атакой японских ВВС на американскую военно-морскую базу Перл Харбор в 1941 году и подчеркнул, что призывы мировой общественности к прекращению огня свидетельствуют о попытках оправдания международного терроризма.

"Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября", - заключил Нетаньяху, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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