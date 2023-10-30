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Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне

21:21
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Президент высказался о произошедшем в Дагестане

В понедельник вечером президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане, где накануне группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива.

Зачинщики беспорядков, предположительно, искали на борту евреев. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

По словам российского лидера, произошедшее - это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь - с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, указал Путин.

На Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности, продолжил глава государства. 

Как добавил Путин, страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать.

Глав регионов и силовиков президент призвал своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

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