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Путин объяснил, в чем ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке

21:32
  • понедельник
  • 30 октября 2023

США нужен постоянный хаос

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в понедельник заявил, что элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности. По словам российского лидера, Штаты хотят сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов, используя хаос.

Как добавил глава государства, США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, травле подвергается даже ООН.

Когда смотришь на погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке - кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы, подчеркнул президент России.

Путин отметил также, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке - создание суверенного, полноценного палестинского государства.

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