В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока

Двух военнослужащих российской армии задержали по делу об убийстве девяти человек в Волновахе, передает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий сотрудникам МВД удалось задержать двух мужчин, причастных к массовому убийству на территории ДНР, – ими оказались контрактники, прибывшие в зону СВО с Дальнего Востока.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СК.

Накануне в Следственном комитете по ДНР сообщили об обнаружении тел девяти человек с огнестрельными ранениями. Среди погибших числятся двое детей.

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