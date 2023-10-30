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В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

22:29
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока

Двух военнослужащих российской армии задержали по делу об убийстве девяти человек в Волновахе, передает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

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По данным ведомства, в ходе розыскных мероприятий сотрудникам МВД удалось задержать двух мужчин, причастных к массовому убийству на территории ДНР, – ими оказались контрактники, прибывшие в зону СВО с Дальнего Востока.  

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СК.

Накануне в Следственном комитете по ДНР сообщили об обнаружении тел девяти человек с огнестрельными ранениями. Среди погибших числятся двое детей.

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