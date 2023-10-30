Сотрудники полиции провели свыше 50 обысков

Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после вчерашних беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции провели как минимум 50 обысков, в ходе которых у подозреваемых в участии и организации массовых беспорядков были изъяты компьютеры и телефоны.

При этом в МВД назвали текущую обстановку в Дагестане стабильной и подчеркнули, что все попытки дестабилизировать ситуацию в регионе будут незамедлительно пресечены.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что вчерашняя акция – это "нож в спину" военнослужащим, защищающим интересы России в зоне военной спецоперации. По словам политика, пока российские солдаты осуществляли свой воинский долг, поддавшиеся на провокации Запада дагестанцы вышли на протестную акцию и "играли за врага" – киевский режим.

Между официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на причастность украинских властей к массовым беспорядкам в дагестанской столице, отметив, что вчерашние события были подготовлены при участии западных спецслужб для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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