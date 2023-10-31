Востоковед Маслов: У России и Китая общее понятие многополярности

У Москвы и Пекина общая платформа, отметил эксперт

Какие общие риски требуют от Москвы и Пекина более тесного сотрудничества? И могут ли США пойти на обострение кризиса вокруг Тайваня?

Перспективы укрепления российско-китайского партнёрства в военной сфере Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Визит Сергея Шойгу в Пекин прокомментировал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"У России и Китая общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины. Та же самая история с Израилем и Палестиной. Китай решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт", - заявил он.

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