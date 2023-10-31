ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Востоковед Маслов: У России и Китая общее понятие многополярности

08:34
  • вторник
  • 31 октября 2023

У Москвы и Пекина общая платформа, отметил эксперт

Какие общие риски требуют от Москвы и Пекина более тесного сотрудничества? И могут ли США пойти на обострение кризиса вокруг Тайваня?

Перспективы укрепления российско-китайского партнёрства в военной сфере Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Визит Сергея Шойгу в Пекин прокомментировал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"У России и Китая общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины. Та же самая история с Израилем и Палестиной. Китай решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
Алексей Маслов
Алексей Маслов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.