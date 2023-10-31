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Небензя: Совбез ООН парализован из-за позиции США по Ближнему Востоку

08:14
  • вторник
  • 31 октября 2023

Дипломат призвал к немедленному прекращению огня

Совет безопасности ООН фактически парализован из-за позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту. Об этом на срочном заседании Совбеза заявил постпред нашей страны Василий Небензя. Дипломат вновь призвал к немедленному прекращению огня и отметил, что гуманитарная катастрофа в анклаве достигла библейских масштабов.
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Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило восемь тысяч, выведены из строя девять больниц. В оставшихся - острый дефицит медикаментов. По мнению Василия Небензи, США и Израиль хотели бы истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора - и окончательно решить так называемый "палестинский вопрос" с помощью ассимиляции оставшихся жителей.

"Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день – остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло", - отметил Небензя.

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