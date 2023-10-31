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Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

08:25
  • вторник
  • 31 октября 2023

Они наносят удары по укрепленным позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы наших летчиков на херсонском направлении опубликовало Минобороны.
Минобороны показало работу связистов в зоне СВО

Экипажи Су-34 наносят сокрушительные удары по укрепленным позициям ВСУ. Получив от командования координаты объектов противника, пилоты оперативно вылетают в обозначенный район и выпускают снаряды точно в цели. Летчики ВКС работают круглосуточно и в любую погоду, в их задачи входит патрулирование воздушного пространства и обеспечение надежного прикрытия нашим наземным подразделениям.

Бесперебойную координацию российских подразделений на купянском направлении обеспечивают служащие войск связи Западного военного округа. Они также надежно защищают переговоры от прослушивания противником. Часто им приходится работать под мощными обстрелами с позиций ВСУ. Неонацисты в ходе своих атак в первую очередь пытаются вывести из строя системы связи.

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