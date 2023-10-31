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Смелость и профессионализм: представлены новые герои спецоперации

08:26
  • вторник
  • 31 октября 2023

Отличились рядовой Павел Сергеев и старшина первой статьи Александр Приходько

Информация о примерах мужества и героизма наших военных, участвующих в СВО.

Рядовой Павел Сергеев в ходе освобождения населённого пункта от украинских националистов обнаружил группу боевиков. Передав информацию командованию, Павел и его сослуживцы окружили противника и навязали бой, уничтожив технику и до десяти неонацистов. Несколько радикалов сдались в плен и в ходе допросов раскрыли важную информацию о планах ВСУ.

Старшина первой статьи Александр Приходько оперативно восстановил работу линии связи, поврежденной в результате удара с позиций ВСУ. Благодаря смелости и профессионализму Александра наши бойцы смогли передать командованию координаты противника, а затем российские артиллеристы точным ударом уничтожили расчёт РСЗО неонацистов.

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