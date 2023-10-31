ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Камчатки делятся кадрами с последствиями извержения вулкана

08:18
  • вторник
  • 31 октября 2023

Специалисты объявили красный уровень авиационной опасности

На Камчатке извергается вулкан Ключевской. Уже второй за день столб пепла поднялся на высоту семь километров.

Региональные сейсмологи и вулканологи объявили красный уровень авиационной опасности - Ключевской в любой момент может выбросить пепел на высоту 12 километров над уровнем моря - это воздушный эшелон, где летают самолеты.

Местные жители делятся в соцсетях кадрами с последствиями извержения, в двух селах прошел осенний пеплопад. В МЧС сообщили, что угрозы населённым пунктам нет, однако людям рекомендуют не выходить на улицу во время выпадения осадков с вулканическим пеплом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.