Жители Камчатки делятся кадрами с последствиями извержения вулкана

Специалисты объявили красный уровень авиационной опасности

На Камчатке извергается вулкан Ключевской. Уже второй за день столб пепла поднялся на высоту семь километров.

Региональные сейсмологи и вулканологи объявили красный уровень авиационной опасности - Ключевской в любой момент может выбросить пепел на высоту 12 километров над уровнем моря - это воздушный эшелон, где летают самолеты.

Местные жители делятся в соцсетях кадрами с последствиями извержения, в двух селах прошел осенний пеплопад. В МЧС сообщили, что угрозы населённым пунктам нет, однако людям рекомендуют не выходить на улицу во время выпадения осадков с вулканическим пеплом.

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