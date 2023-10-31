Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Израиль не собирается прекращать боевые действия

Война против палестинского радикального движения ХАМАС вступила в третий этап. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик заявил, что страна оказалась "в разгаре войны", целью которой является ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС.

Достижение этой цели достигается поэтапно, отметил Нетаньяху. По его словам, первым этапом была блокировка Газы, вторым — обстрелы противника с воздуха. В рамках третьего этапа Армия обороны Израиля расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа, цитирует израильского премьера РИА Новости.

Вечером 30 октября сообщалось, что бойцы палестинского движения ХАМАС ведут ожесточенные бои против военнослужащих ЦАХАЛ на северо-западных территориях Газы. Накануне в израильской армии заявили о расширении военной операции.

При этом официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус отмечал, что, несмотря на просьбы членов Совета Безопасности ООН, израильские власти не готовы одобрить поставку топлива для гуманитарных целей в Газу.

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