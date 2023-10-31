Посол Антонов ответил на попытки США подорвать конституционный строй в России

Успехом они не увенчаются

Попытки американских властей подорвать конституционный строй, а также межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на провал. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал "желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале", которые "остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки".

Антонов предложил американской стороне "зарубить на носу", что все попытки подорвать конституционный строй в России обречены на провал, а также порекомендовал Вашингтону заняться безопасностью собственных граждан, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что случившееся накануне в Дагестане — это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. При этом глава государства призвал силовые структуры и правоохранительные органы действовать жестко и своевременно для защиты конституционного строя в России.

В Москве неоднократно указывали, что Соединенные Штаты предпринимают шаги ради достижения своей цели — нанесение стратегического поражения России.

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