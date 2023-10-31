Глава МИД ФРГ оскандалилась перед встречей с эмиром Катара

Переговоры были на грани срыва

Глава МИД Германии вновь оказалась в центре политического скандала. Анналена Бербок перед переговорами с эмиром Катара умудрилась заочно обвинить Тамима бен Хамада Аль Тани в "спонсировании терроризма".

Как утверждает обозреватель Spiegel Кристоф Шульт, Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF. Немецкий министр в преддверии встречи заявила, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут "требования об отказе от спонсирования терроризма".

Издание подчеркивает, что подобные заявления Бербок могли стать причиной отмены переговоров. Однако эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии и объяснил ей, что выплаты катарской помощи строго контролируются Израилем и США и координируются с ними, передает РИА Новости.

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