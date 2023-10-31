ВС России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Укрытия украинских войск поразили российские тяжелые огнеметные системы

Мощный удар по опорным пунктам и укрытиям ВСУ под Ивановкой на Купянском направлении нанесли российские тяжелые огнеметные системы. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, поражены также скопления живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в этом районе.

Сейчас на вооружении ВС России стоят ТОС "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка", передает РИА Новости. Зыбинский уточнил, что общие потери противника на этом участке фронта составили до 90 военнослужащих. Также униятожено два танка Т-64, три боевые машины пехоты и два дрона.

Скопления живой силы, вооружения и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки и Берестового также стали целью ударов ВС России. Их поразили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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