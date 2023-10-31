МИД России счел лицемерием реакцию офиса генсека ООН на события в Махачкале

В ведомстве напомнили о реакции организации на события в Газе

Удивительная избирательность в оценках была продемонстрирована официальным представителем генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, когда тот комментировал события в Махачкале. На это во вторник, 31 октября, указала спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, заявление Дюжаррика о том, что в офисе генсека ООН "однозначно осуждают действия и слова" тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт в Махачкале, — это "фантастическое лицемерие".

Захарова напомнила, что всего пару дней назад Дюжаррик "не знал, кого осудить и какие слова подобрать", когда речь велась о гибели сотрудников ООН в Газе.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что случившееся накануне в Дагестане — это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что украинские власти так или иначе причастны к координации массовых беспорядков на территории региона. По словам политика, "инициаторы этой акции – безусловно, наши враги".

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