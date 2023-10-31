США могут выделить Израилю свыше 14 млрд долларов

Вашингтон обещал Тель-Авиву всемерную поддержку

На рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект, предусматривающий выделение Израилю дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов.

Документ предполагает "обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели".

В случае одобрения законопроекта средства потратят на оборонительные системы для Израиля "Железный купол", "Праща Давида" и "Железный луч".

Как отмечает The Hill, такую же сумму президент США Джо Байден попросил у Конгресса на поддержку всех союзников Вашингтона. Но данный законопроект предполагает выделение 14,3 миллиарда долларов исключительно для Израиля.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что Совет Безопасности всемирной организации фактически парализован из-за позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту. Дипломат отметил, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа уже достигла библейских масштабов.

При этом Вашингтон уверяет, что потребовал от Израиля применять передаваемое им оружие по законам войны — США якобы выдвигают такие требования каждый раз, когда передают оружие другой стране.

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