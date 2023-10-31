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Собянин: Более 4 тыс. взрослых деревьев украсят 12 магистралей Москвы в этом году

09:45
  • вторник
  • 31 октября 2023

Тысячи новых деревьев добавят Москве красоты, уюта и чистого воздуха

Больше 4 тысяч взрослых деревьев украсят 12 магистралей Москвы в 2023 году, рассказал Сергей Собянин. Больше половины из них – это липы, поскольку они неприхотливые, устойчивы к ветрам, морозам и другим особенностям московского климата. Также планируется высадить 850 вязов, 450 декоративных яблонь и 200 кленов.

Больше всего новых деревьев появится на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте. Также новые деревья появятся на Севастопольском и Волгоградском проспектах, Можайском шоссе и других столичных улицах.

Более подробно об озеленении столицы можно прочитать на сайте мэра.

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