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Собянин: Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября

09:14
  • вторник
  • 31 октября 2023

Для проведения выставки задействовали 67 объектов ВДНХ

4 ноября на ВДНХ откроется Международная выставка-форум "Россия", сообщил Сергей Собянин. По его словам, там будут представлены главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. В павильоне №75 Москва покажет, как меняется город. Кроме того, столица поделится опытом с другими регионами.

Для проведения выставки задействовали 67 объектов ВДНХ. Свои достижения представят 89 российских регионов, два десятка корпораций и различных ведомств. Продлится выставка до 12 апреля 2024 года. Ожидается, что выставку "Россия" посетит Владимир Путин, но произойдет это не в день открытия.

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