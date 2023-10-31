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Семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом в Башкирии

09:07
  • вторник
  • 31 октября 2023

Предварительно причиной ДТП назван выезд на встречную полосу

Авария с участием школьного автобуса произошла в Башкирии. Как сообщает республиканское управление МЧС, в результате ДТП пострадали семь человек.

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По данным ведомства, школьный автобус столкнулся с Lada на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Пассажирами автобуса были десять детей в возрасте от 13 до 14 лет. Ребята ехали на конкурс вместе с сопровождающим.

Предварительно причиной ДТП называют выезд автомобиля Lada на встречную полосу движения. В результате аварии трое девочек из автобуса и четверо взрослых из легкового автомобиля доставлены в больницу. Остальных детей врачи осматривают на месте, сообщили спасатели в Telegram.

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ДТП с участием школьного автобуса
ДТП с участием школьного автобуса
ДТП с участием школьного автобуса
Школьный автобус
Школьный автобус
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