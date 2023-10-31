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Взрывы прогремели в Хмельницкой и Полтавской областях Украины

09:27
  • вторник
  • 31 октября 2023

Звучали сирены воздушной тревоги

Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области. В Хмельницкой областной военной администрации заявили, что звуки взрывов связаны с работой средств противовоздушной обороны, передает телеканал "Общественное".

Мощный взрыв прогремел в Николаевской области
Несколько мощных взрывов прогремело ночью близ Хмельницкой АЭС

О взрывах сообщала и администрация Миргорода Полтавской области Украины. По предварительной информации, в городе сработали системы ПВО. Была объявлена воздушная тревога и в районе Староконстантинова.

Наблюдатели предполагают, что ВС России минувшей ночью сосредоточились на ударах по украинским военным аэродромам в районе Миргорода и Староконстантинова. На объектах хранятся оставшиеся Су-24 украинских ВВС. А в Староконстантинове – еще и склады с вооружением и топливом.

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