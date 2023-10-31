Израиль перешел к третьей фазе операции против ХАМАС

Конфликт в регионе обостряется

Израиль перешёл к третьей фазе операции против ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Армия последовательно расширяет зону боевых действий. За сутки поражены более 300 военных объектов в секторе Газа. При этом ХАМАС не прекращает наносить ответные удары. В приграничных районах палестинцы атаковали колонну израильской бронетехники. Несколько снарядов ночью упали в пригородах Тель-Авива.

Без обмена ракетами за 24 дня с начала обострения израильско-палестинского конфликта не прошла ни одна ночь. В Тель-Авиве до самого утра были слышны сирены, работала система "Железный купол". Это видео снято недалеко от южной границы Израиля, там упал снаряд, запущенный ХАМАСом. Впрочем, подобные кадры публикуют жители многих израильских городов.

Небо над Газой ночью выглядит не менее пугающе. На кадрах хорошо видно, как много ударов наносится по анклаву. Израильская армия задействует военно-морские силы, артиллерию, ВВС. Цель - расчистить путь для продвижения ЦАХАЛ внутрь анклава. Расширяется наземное наступление. Только за минувшую ночь значительный урон был нанесён 300 объектам противника. В том числе - военной технике и укрытиям, построенным в тоннелях. Таким образом Израиль перешёл к третьему этапу военной операции, заявил Биньямин Нетаньяху. Личная цель премьер-министра - избавиться от ХАМАС навсегда.

ЦАХАЛ призывает жителей Газы уходить к югу, к побережью. Обещают - там безопасно. Но всё меньше людей верят в это. Израильские ракеты падают и на здания гуманитарных миссий, и на пекарни - едва ли не единственный источник еды для населения анклава, и на жилые дома, и даже на больницы.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Хаджа жестко осудил авиаудар армии Израиля по турецкой больнице в Газе. Это был единственный госпиталь в анклаве, где оказывали помощь онкопациентам. Взрывы снова звучали вокруг госпиталя "Аль-Кудс". Врачи гуманитарного движения "Красный полумесяц" уверены - таким образом ЦАХАЛ пытается вынудить персонал, 400 пациентов и 12 тысяч беженцев, нашедших приют в медучреждении, покинуть его. Однако без угрозы жизням больных сделать это невозможно. Впрочем, несмотря на все трудности, связанные с перемещением на юг, северную часть Газы с момента начала эскалации покинули свыше 800 тысяч человек, это данные Армии обороны Израиля. ЦАХАЛ настаивает: пока ХАМАС не отпустит всех заложников, о прекращении огня не может быть и речи.

Накануне из плена была освобождена израильская военнослужащая Ори Магидиш. Она вернулась домой целой и невредимой. Возвращения родных ожидают свыше 200 семей. Они ежедневно проводят встречи, пытаясь поддержать друг друга, призывая власти к более эффективным решениям в вопросе освобождения пленников. Накануне ХАМАС разместил видео с тремя заложницами. Разумеется, по всему Израилю это вызвало большое волнение.

Чтобы показать, как много человек ждут освобождения из плена, родственники заложников расставили прямо на улице в Иерусалиме больше 200 кроватей. Рядом можно было увидеть несколько колыбелей - ХАМАС забрал с собой и маленьких детей.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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