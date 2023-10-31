Представитель США в ООН не смог ответить на вопрос Небензи по Газе

Вашингтон продолжает гнуть свою линию

В конгресс США внесли законопроект о дополнительной помощи Израилю. В экстренном порядке предлагается сократить финансирования американского налогового ведомства и передать средства Тель-Авиву. Пока Вашингтон разжигает конфликт, Москва призывает немедленно прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Гуманитарная катастрофа библейского масштаба - так охарактеризовал то, что сейчас происходит в Газе постпред России при ООН Василий Небензя. Блокада сектора является, по сути, тотальной, разрушены девять больниц, удары наносятся по объектам, где размещаются беженцы. Одновременно страдают и гибнут сотрудники гуманитарных миссий и ООН. Счет уже идет на десятки человек. При этом работа самой международной организации в попытках остановить кровопролитие планомерно блокируется рядом западных стран. Ни одна из резолюций по немедленному прекращению огня так и не была принята.

"Я хочу задать представителю США вопрос – объясните, почему вы против прекращения огня? Означает ли это, что США, будучи постоянным членам СБ, поддерживает доктрину "тотального возмездия" в Газе? Где же ваше сочувствие к мирным жителям, которые вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине?" – заявил Небензя.

Вашингтон продолжает гнуть свою линию - еще больше помощи Израилю. В конгресс внесён проект о предоставлении дополнительно более 14 миллиардов долларов. И явно не на проведение гуманитарных операций в секторе Газа. Впрочем, неудивительно. Эксперты уже пишут, кто получит прямую выгоду от конфликта:

"Американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются на успех в аэрокосмической отрасли и оружейной сфере после роста стоимости акций на 7% с начала конфликта между Израилем и ХАМАС... Это бездушие и чёрствость - буднично обсуждать финансовые выгоды от далёкого вооружённого конфликта".

Но говорить о человечности, когда речь идет о миллиардах, в США не привыкли. Вот и вопросы российского постпреда на экстренном заседании Совбеза ООН по Газе остались без ответа. Как с американской, так и с израильской стороны. Зато представитель этой страны демонстративно прикрепил к лацкану пиджака желтую звезду - такие евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста.

В свою очередь наблюдатель от Палестины при ООН убежден, что сейчас, прежде всего, необходимо прекратить огонь и дать элементарный шанс мирным жителям, а потом уже решать все остальные проблемы.

Неделю назад на Ближний Восток приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Посетил Израиль и Западный берег реки Иордан. На встрече с Махмудом Аббасом говорил о мире. Вот только в Палестине очередному западному лидеру не верят и протесты против его визита продолжаются до сих пор.

А тем временем в США официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер провел очередной брифинг. Затронул вопросы гуманитарной помощи жителям Газы и восстановления сетей связи в секторе. Но в конце концов рассказал о главном:

"Работа по обеспечению безопасности американских граждан в секторе Газа по-прежнему остается нашим высшим приоритетом. Мы продолжим работать на самом высоком уровне, чтобы обеспечить освобождение каждого заложника, удерживаемого ХАМАС, и безопасный проход тех американских граждан, которые хотят покинуть Газу".

Ну а мирное население сектора Газа, почти 9000 погибших, среди которых две трети женщины и дети, это для Вашингтона, видимо, не так важно и слишком далеко.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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