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Появились подробности ДТП со школьным автобусом в Башкирии

11:47
  • вторник
  • 31 октября 2023

Восемь человек госпитализированы

В Башкирии выясняют обстоятельства серьезной аварии, в которой пострадали дети. В ДТП попал школьный автобус. В него на огромной скорости врезался универсал "Лада Ларгус".

В результате 8 человек госпитализированы. Из них четверо несовершеннолетних. Авария произошла рано утром на объездной дороге города Нефтекамск. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

Машину, у которой была летняя резина, занесло на скользком покрытии, и она столкнулась с ПАЗом. В тот момент в нем находились 10 детей и один сопровождающий. Они ехали на конкурс в Уфу. После осмотра медиками большая часть группы продолжила поездку на резервном автобусе.

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ДТП с участием школьного автобуса
ДТП с участием школьного автобуса
ДТП с участием школьного автобуса
ДТП с участием школьного автобуса
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