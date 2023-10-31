Крупный пожар произошел в Краснодаре

Вспыхнул склад с полиэтиленом

Крупный пожар в Краснодаре. Этим утром там загорелся склад с полиэтиленом. Огонь моментально охватил двухэтажное здание

Площадь возгорания превысила полтысячи квадратных метров. Существовала угроза взрыва, но его удалось предотвратить. Прибывшие на место спасатели успели вынести из постройки два кислородных и газовый баллоны.

В общей сложности в тушении принимают участие около 60 специалистов МЧС, задействовано18 единиц спецтехники. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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