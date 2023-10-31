Состоялась презентация выпуска "Классный наставник" журнала "Родина"

Выпуск адресован, прежде всего, преподавателям

В столице презентовали спецвыпуск исторического научно-популярного журнала "Родина" - "Классный наставник". Лучший педагогический опыт прошлого и настоящего для школ Москвы и новых российских регионов.

Выпуск адресован в первую очередь преподавателям. По мнению редакции, время ставит перед учителями новых субъектов страны серьёзные государственные задачи. В частности, донести до учеников правду об истории России и Украины. Издание уже было представлено в новых регионах.

В презентации в Москве приняли участие редакционная группа журнала, авторы материалов, а также представители органов власти, педагоги и средства массовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"