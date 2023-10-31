Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Воронковой из Петербурга

Помощь требуется срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 12-летней Саше Воронковой из Санкт-Петербурга. Девочка борется со смертельной болезнью - раком печени. Саше уже провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. Но это только начало лечения. Впереди длительный и сложный курс химиотерапии, после которого девочка может потерять слух. Чтобы это предотвратить, необходимо редкое и очень дорогое лекарство. Препарат стоит 16 миллионов рублей! Родители в отчаянии - таких денег им не собрать.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Саша не только умница-красавица, но и очень стойкая девочка. Всего несколько дней назад ей сделали сложнейшую операцию. Обезболивающие не всегда помогают. Но Саша мужественно все переносит. В семье это не первое испытание. В три с половиной года девочке устранили порок сердца. Родители думали, что все самое страшное позади. Но этой осенью пришла другая беда.

"Саша в начале учебного года пошла в 6 класс. Заболела буквально через неделю после учебы. У нее было ОРВИ", - рассказала Ольга Воронкова, мама Александры.

Педиатр направила девочку на срочное УЗИ – в печени обнаружили опухоль. Все до последнего надеялись, что она доброкачественная. Но диагноз оказался беспощадным - рак. Врачи действовали стремительно. Сразу же сделали девочке операцию. Мама Саши сейчас держится из последних сил.

"Мне все это время надо быть рядом с ребенком сильной, не плакать. Здесь никто из родителей не плачет. Потому что нельзя. Дети не должны этого видеть", - говорит Ольга Воронкова.

Саша только начала приходить в себя. Опухоль вырезали, но вместе с ней врачам пришлось удалить практически половину печени. "Я думала, что у меня Саша нежный такой, изнеженный человечек. А она на самом деле очень сильная оказалась", - говорит мама Александры.

"Операция длилась несколько часов, все родные в этот момент находились в достаточно малоадекватном состоянии. Ну и после этого восстановление идет достаточно непросто", - рассказал Сергей Воронков, папа Александры.

Папа и любимая тетя навещают девочку каждый день. Но общаться пока можно только так – на расстоянии. У Саши очень редкий вид рака печени. У детей он практически не встречается. Чтобы вылечиться, девочке предстоит длительный и очень тяжелый курс химиотерапии. Но после такого лечения Саша может полностью потерять слух. Чтобы этого не случилось, необходима срочная терапия ещё одним лекарством. Оно защитит девочку от страшного побочного эффекта.

"В схему лечения Саши входят достаточно токсичные препараты. Что нередко сопровождает в последующем развитие тугоухости, или даже дети перестают слышать. И, конечно же, в этой ситуации мы бы хотели использовать препарат сопроводительной терапии – именно оттопротектор", - пояснила Светлана Кулёва, заведующий детским онкологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова".

Но весь ужас в том, что такой курс лечения безумно дорогой – 16 миллионов рублей! "Когда нам сказали, сколько стоит этот препарат, у меня просто перехватило дыхание. Потому что нам такую сумму не набрать", - сказала мама Александры.

Родители Саши, ее родные и друзья - все просят о помощи. "Пожалуйста, помогите нам собрать необходимую сумму на этот препарат. Помогите Саше выздороветь", - обратилась Ольга Воронкова.

Химиотерапия начнется со дня на день. Это значит – лекарство нужно срочно. Оно спасет красавицу Сашу от потери слуха. А пока, в ожидании лечения, девочка рисует. Этот талант она в себе случайно открыла три года назад. Теперь он дает ей силы верить в лучшее. Даже после тяжелейшей операции Саша продолжает учиться. Ведь она - отличница.

Главное желание Саши – справиться с болезнью и жить - может исполниться благодаря вам – зрителям нашего канала. Даже небольшая сумма поможет вылечить девочку.

Ещё раз напомним - времени у Саши очень мало. Чтобы победить болезнь, терапию необходимо начинать как можно быстрее. Поэтому ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Воронковой, программа 1815

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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