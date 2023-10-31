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В Москве установилась аномальная погода

12:08
  • вторник
  • 31 октября 2023

Температура сильно выше нормы

В Москве этой ночью было тепло, как в мае. Температура поднималась почти до плюс восьми. Правда, это ещё не рекорд.

Самый высокий показатель был зафиксирован 56 лет назад. Тогда столбики термометров в тёмное время суток показали без малого плюс 11. Завтрашний день в столичном регионе может стать одним из самых тёплых в истории - до 13-14 градусов. Потом слегка похолодает, но до конца недели температура будет выше нормы.

Причина - воздушные массы из Африки. Они же принесут необычно благоприятную погоду ещё в несколько регионов, в том числе в Курскую и Белгородскую области, и Краснодарский край.

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