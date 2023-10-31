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ВС России отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового

10:01
  • вторник
  • 31 октября 2023

При этом уничтожен танк противника

Российские силы отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в районе села Вербовое. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал председатель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Как уточнил Рогов, ВСУ предприняли попытку атаки ранним утром, задействовав при этом около пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава.

Атака успешно отражена, при этом как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу напомнил, что с начала контрнаступления ВСУ так и не удалось добиться никаких успехов, при этом потери в живой силе превысили 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено около шестисот танков.

Тем временем украинские источники сообщают, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации на авдеевском участке фронта и попросил вывести войска из Авдеевки, пока ситуация не стала критической и военнослужащих еще можно спасти.

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