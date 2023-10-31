Хакера в Томске задержали за госизмену

Возбуждено уголовное дело

В Томске задержали хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый проводил хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена в форме иного оказания помощи иностранному государству). Обвиняемый задержан и заключен судом под арест, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Севастополе по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. Во время выполнения работ по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму он передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

До того ФСБ задержала жителя Красноярского края по делу о передаче данных Службе безопасности Украины (СБУ). По заданиям ее сотрудников 22-летний молодой человек фотографировал и снимал на видео объекты инфраструктуры Красноярского края.

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