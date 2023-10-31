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Два человека пострадали в результате стрельбы в японской больнице

10:03
  • вторник
  • 31 октября 2023

Стрелок забаррикадировался в здании почтового отделения

Японская полиция пытается задержать неизвестного мужчину, который устроил стрельбу в больнице японского города Тода, в соседней с Токио префектуре Сайтама. По данным местного телевидения, злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Полиция обследует место преступления. По ее данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека, передает ТАСС.

Яонские СМИ сообщают, что злоумышленник переместился в соседний город Вараби. Преступник забаррикадировался в здании почтового отделения, детали полицейской операции пока не разглашаются.

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