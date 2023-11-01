В Таиланд на 90 дней: что изменится в жизни россиян с ноября

Перерасчет пенсии и новая льготная ипотека

С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. ТВЦ.RU подготовил подборку социально-экономических нововведений, которые нельзя пропустить.

Пенсионные выплаты

С 1 ноября некоторым категориям пенсионеров проведут перерасчет пенсии. Так, люди старше 80 лет и инвалиды первой группы получат прибавку в размере 7 567 рублей.

Треть от указанной суммы получат пенсионеры, у которых появился иждивенец. Для получения этой выплаты нужно будет обратиться в Социальный фонд.

Также в ноябре будет проведена индексация пенсий для тех, кто при выходе на пенсию продолжил работать и уволился три месяца назад.

Для пенсионеров, которые работали в гражданской авиации, угольной промышленности или имеющие значительный "северный" стаж, тоже предусмотрена доплата к пенсии. Выплаты пересчитают с учетом соответствующего коэффициента и общего стажа (для женщин – не менее 20 лет, для мужчин – не менее 25 лет).

Военные пенсионеры, призванные в ряды Вооруженных сил России по мобилизации или заключившие контракт, с ноября смогут получать 100% компенсацию военной пенсии.

Призыв в армию

С 1 ноября начинается призыв на срочную военную службу жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Призыв в этих регионах стартует позже из-за климатических условий. Призывная кампания завершится одновременно со всеми другими регионами России – 31 декабря.

Новая ипотека

С 1 ноября в России начнет действовать новая льготная ипотека – "Арктическая". На приобретение жилья в арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Воспользоваться такими условиями могут только молодые семьи (обоим супругам не более 35 лет), работающие не менее пяти лет в арктической зоне врачи и учителя, а также переселенцы с Украины.

В программе участвует 131 пункт, они расположены в Мурманской области, Коми, Красноярском крае, Архангельской области, Ненецком автономном округе и в арктической части Карелии.

Путешествия

Для путешествия на Ямайку не нужна виза. Срок пребывания на карибском острове для граждан России продлен до 90 дней. Для деловых поездок по-прежнему необходимы разрешительные документы.

Кроме того, с 1 ноября россияне смогут въезжать в Таиланд без визы на срок до 90 дней. Однако возможности продлить срок пребывания или оформить учебную, рабочую или какую-либо другую визу во время пребывания по 90-дневному штампу нельзя.

Налог на сверхприбыль

30 ноября заканчивается период, в который компании должны совершить обеспечительный платеж в счет налога на сверхприбыль. До конца месяца его можно оплатить по льготной ставке – 5%, после льготного периода ставка вырастит до 10%. Оплатить налог можно до 28 января 2024 года.

Налог на сверхприбыль платят отечественные предприниматели и иностранные организации, имеющие постоянные представительства в России.

Упрощение процедуры банкротства

С 3 ноября вступают в силу изменения, внесенные в закон о банкротстве, которые касаются физических лиц. Россияне могут провести процедуру банкротства без обращения в суд, если их задолженность составляет от 25 тысяч рублей до одного миллиона рублей (раньше был диапазон от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей). Вновь податься на банкротство можно будет через пять лет, а не через 10, как это было ранее.

Эта возможность доступна женщинам в декрете, россиянам, чей основной доход – государственная пенсия, а также те граждане, в отношении которых исполнительное производство длится более семи лет.

Для автомобилистов

С 1 ноября в России ужесточаются требования к автомобилям. Теперь все автомобили должны быть оснащены системой ABS — антиблокировочного торможения. Благодаря ABS при торможении не блокируются колеса, что позволяет сохранить устойчивость автомобиля.

Штрафы для продавцов

С ноября продавцов, которые навязывают товары, работы и услуги, начнут штрафовать. Максимальное наказание - 40 тысяч рублей, а если продавец отказался рассмотреть требования потребителя в связи с нарушением его прав — 300 тысяч рублей.

Проверка газа в доме

С 29 ноября техобслуживание газового оборудования одного многоквартирного дома будет только одна газовая организация. К этому времени все договоры и нормативы управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны быть приведены в порядок.

Рублевые расчеты за молоко и мясо

С 1 ноября вступает в силу особый порядок расчетов при экспорте российских сельскохозяйственных товаров. Теперь за них можно расплатиться за рубли через специальные счета. Список продуктов утвержден правительством, в него входят, в частности, свинина, молоко, пшеница, сахар, масло и другие товары.

Запрет на вывоз драгметаллов

С начала ноября вводится запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Эта мера будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций и позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий.

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