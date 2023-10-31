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В Кемеровской области задержали участника украинских "кибервойск"

10:20
  • вторник
  • 31 октября 2023

Ему вменяют государственную измену

В городе Белово Кемеровской области сотрудники спецслужб задержали участника украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ведомстве уточнили, что мужчина вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. Совершенные им атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры России.

Мужчине вменяется государственная измена, суд санкционировал его арест, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали хакера, который совершал подрывные атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины.

Американские СМИ отмечали, что ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление США.

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