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В США рассказали о недовольстве Белого дома действиями Израиля

10:42
  • вторник
  • 31 октября 2023

Официально Вашингтон поддерживает Тель-Авив в борьбе с ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена стала более критично относиться к борьбе Израиля с палестинским движением ХАМАС, пишет The New York Times.

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Как отмечают журналисты, на фоне гуманитарного кризиса и роста числа погибших в секторе Газа посыл Байдена за последние три недели "претерпел значительные изменения".

Если сначала он "подчеркнуто присоединился к охватившему Израиль трауру", то теперь президент США и высокопоставленные американские военные и дипломаты стали "более критично относиться" к реакции Израиля на атаки ХАМАС, отмечает NYT.

Тем временем на рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект, предусматривающий выделение Израилю дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Деньги могут потратить на оборонительные системы для Израиля "Железный купол", "Праща Давида" и "Железный луч".

При этом в Пентагоне заверили, что американские военные не принимают участие в наземной военной операции Израиля в секторе Газа, хотя агентство Tasnim сообщило, что около пяти тысяч военнослужащих ВС США участвуют в наземной операции ЦАХАЛ.

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