Группа туристов пропала на Урале

Отрабатываются несколько версий ЧП

В Свердловской области группа туристов пропала во время сплава по реке Вижай.

В группу входили пять мужчин - 35-летний директор коммерческого предприятия и четыре логиста в возрасте от 31 до 35 лет. Она не была зарегистрирована в Ивдельском поисково-спасательном отряде.

Туристы отправились на сплав от поселка Тахта утром 26 октября. 30 октября они должны были выйти на связь в поселке Вижай и встретиться с организатором перевозок туристов, однако этого не произошло.

К поискам пропавших привлечены спасатели и полицейские, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В настоящий момент отрабатываются несколько версий, среди которых - возможная задержка из-за обмеления реки и резкое похолодание (ночью в регионе похолодало до -10 градусов – прим. ред.). Также не исключено, что туристам пришлось преодолевать отдельные участки маршрута пешком.

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