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В России за неделю госпитализировали 3781 человека с COVID-19

11:21
  • вторник
  • 31 октября 2023

Скончался 61 пациент

С 23 по 29 октября в России госпитализирован 3781 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 20754 человека, скончался 61 пациент с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлены 5329 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 609. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 2376 человек, в Московской области – 542.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 23124717 случаев заболевания, зарегистрировано 400256 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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