Аэропорт Махачкалы полностью восстановил работу

Об этом рассказал глава Дагестана

Работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как написал руководитель республики в своем Telegram-канале, на 31 октября уже запланировано 24 рейса на прилет и 28 рейсов — на вылет из воздушной гавани Махачкалы.

При этом пассажиры активно раскупают билеты — это говорит о том, что "этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось", подчеркнул Меликов.

Ранее в МВД назвали текущую обстановку в Дагестане стабильной и подчеркнули, что все попытки дестабилизировать ситуацию в регионе будут незамедлительно пресечены. В рамках расследования уголовного дела о беспорядках задержаны 83 человека, проведено более 50 обысков.

При этом спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что удивительная избирательность в оценках была продемонстрирована официальным представителем генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, когда тот комментировал события в Махачкале.

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