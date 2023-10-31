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Аэропорт Махачкалы полностью восстановил работу

11:01
  • вторник
  • 31 октября 2023

Об этом рассказал глава Дагестана

Работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
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Как написал руководитель республики в своем Telegram-канале, на 31 октября уже запланировано 24 рейса на прилет и 28 рейсов — на вылет из воздушной гавани Махачкалы.

При этом пассажиры активно раскупают билеты — это говорит о том, что "этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось", подчеркнул Меликов.

Ранее в МВД назвали текущую обстановку в Дагестане стабильной и подчеркнули, что все попытки дестабилизировать ситуацию в регионе будут незамедлительно пресечены. В рамках расследования уголовного дела о беспорядках задержаны 83 человека, проведено более 50 обысков.

При этом спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что удивительная избирательность в оценках была продемонстрирована официальным представителем генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, когда тот комментировал события в Махачкале.

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Аэропорт Махачкалы
Аэропорт Махачкалы
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