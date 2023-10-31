Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Ярославской области

Изъято более центнера запрещенных веществ

Полиция задержала жителя Новосибирской области под Ярославлем. Мужчину подозревают в изготовлении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ликвидирована крупная нарколаборатория, которую задержанный устроил в сельской местности.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник организовал подпольное производство в частном домовладении. Синтезированные запрещенные вещества он планировал реализовать с помощью тайников-закладок.

Сотрудники полиции изъяли лабораторное оборудование и реактивы, а также око 100 килограммов мефедрона. Подсчитано, что нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц. Следствие проверяет причастность задержанного к организации подобных лабораторий в других российских регионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"