Речь идет об ударе Киева по Крымскому мосту 17 июля

Правительство ФРГ не располагает сведениями о том, что Украина использовала германские беспилотники для атак на Крым. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос депутата бундестага Петра Быстрона.

Парламентарий запросил у властей информацию о том, действительно ли "Украина напала на Крым с использованием немецких надводных дронов (произведенных в Германии, либо предприятиями ФРГ, либо их поставка осуществлялась с официального разрешения правительства)".

Однако в ответ кабмин заявил, что не обладает "сведениями по существу заданного вопроса" и не может озвучить какую-либо позицию по данной теме, сообщает ТАСС.

Москва неоднократно предупреждала западные страны о рисках накачивания киевского режима вооружениями и военной техникой, а также указывала, что это приведет лишь к затягиванию конфликта, но не помешает достижению целей специальной военной операции.

Киев при этом уверяет, что его боевые действия носят исключительно оборонительный характер и оружие Запада якобы применяется только для защиты собственных территорий.

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