ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин ушел от ответа на вопрос об атаке ВСУ на Крым германскими БПЛА

11:20
  • вторник
  • 31 октября 2023

Речь идет об ударе Киева по Крымскому мосту 17 июля

Правительство ФРГ не располагает сведениями о том, что Украина использовала германские беспилотники для атак на Крым. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос депутата бундестага Петра Быстрона.
В Крыму сбили 36 украинских беспилотников

Парламентарий запросил у властей информацию о том, действительно ли "Украина напала на Крым с использованием немецких надводных дронов (произведенных в Германии, либо предприятиями ФРГ, либо их поставка осуществлялась с официального разрешения правительства)".

Однако в ответ кабмин заявил, что не обладает "сведениями по существу заданного вопроса" и не может озвучить какую-либо позицию по данной теме, сообщает ТАСС.

Москва неоднократно предупреждала западные страны о рисках накачивания киевского режима вооружениями и военной техникой, а также указывала, что это приведет лишь к затягиванию конфликта, но не помешает достижению целей специальной военной операции.

Киев при этом уверяет, что его боевые действия носят исключительно оборонительный характер и оружие Запада якобы применяется только для защиты собственных территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.