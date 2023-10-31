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В Европе признались, что устали от Зеленского

11:43
  • вторник
  • 31 октября 2023

Киев проигрывает

Европа устала от Украины. Очередное выступление Зеленского на заседании Евросовета встретили без какого-либо интереса, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к проблемам Украины

Ситуация на фронте для Киева критическая. Конфликт продолжается лишь потому, что Запад стремится ослабить Россию. По словам Фицо, урегулирование кризиса - в интересах ЕС. Договариваться должны Москва и Вашингтон, а Брюсселю следует выступить в роли посредника и инициатора переговоров.

То, что Киев проигрывает, подтвердил журналу "Тайм" и один из помощников Зеленского. На фоне событий на Ближнем Востоке украинский лидер чувствует себя преданным Западом, но обманывает сам себя и отказывается признать реальность, говорится в статье американского издания.

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