Подбито несколько танков

Два танка, включая Leopard, две гаубицы М777, а также боевые бронированные машины уничтожили ВС России за сутки на ореховском направлении, в районе Работина и Вербового. ВСУ потеряли в этих боях свыше 200 боевиков, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов также сообщил агентству ТАСС, что рано утром во время атаки в районе Вербового ВСУ потеряли танк и 10 военнослужащих. Кроме того, отбиты атаки противника у населенных пунктов Новопрокоповка, Копани и Нестерянка.

По данным Рогова, за последние сутки российские военные смогли отбить пять атак на времевском направлении, а также провели контратаки. ВСУ во время этих маневров потеряли около 130 человек.

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