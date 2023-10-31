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ВСУ обстреляли Брянскую область

11:25
  • вторник
  • 31 октября 2023

На месте работают аварийные службы

Украинская армия утром во вторник, 31 октября, обстреляла брянское село Алейниково.

Населенный пункт остался без света, сообщил губернатор Брянской области. Частично повреждены два административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки.

Пострадавших среди населения нет, подчеркнули местные власти. На месте работают аварийные и экстренные службы.

В начале месяца ВСУ обстреляли кассетными боерипасами поселок Климово в Брянской области. Пострадавших не было.

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