ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

11:38
  • вторник
  • 31 октября 2023

Об этом рассказали в российском Минобороны

На тренинге во Львове, который состоялся при поддержке США в августе-сентябре, отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц. Об этом во вторник, 31 октября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Военный отметил, что целью этого тренинга было обвинение России в биологической диверсии. Для этого авторы мероприятия распространили бы информацию о якобы вспышке инфекции в результате "биодиверсии со стороны Российской Федерации".

К расследованию планировалось привлечь ООН, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

Ранее Кириллов сообщал, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования.

Зампредседателя Совфеда Константин Косачев отмечал, что Соединенные Штаты создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими, нарушая тем самым практически все положения Конвенции о биологическом оружии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники биологической лаборатории
Сотрудники биологической лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.