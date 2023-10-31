Об этом рассказали в российском Минобороны

На тренинге во Львове, который состоялся при поддержке США в августе-сентябре, отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц. Об этом во вторник, 31 октября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Военный отметил, что целью этого тренинга было обвинение России в биологической диверсии. Для этого авторы мероприятия распространили бы информацию о якобы вспышке инфекции в результате "биодиверсии со стороны Российской Федерации".

К расследованию планировалось привлечь ООН, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

Ранее Кириллов сообщал, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования.

Зампредседателя Совфеда Константин Косачев отмечал, что Соединенные Штаты создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими, нарушая тем самым практически все положения Конвенции о биологическом оружии.

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