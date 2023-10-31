Мишустин призвал создать комфортные условия для бизнеса во внешней торговле

Политик обратился к участникам Международного таможенного форума

В России важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Политик в видеообращении к участникам Международного таможенного форума указал, что в этом направлении "многое еще нужно сделать".

В частности, Мишустин призвал продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская экономика в условиях внешнего санкционного давления только набирает темпы. В этих условиях он призвал продолжать поддержку бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Мишустин указывал, что сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 миллионов, а численность работающих приближается к 30 миллионам человек.

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