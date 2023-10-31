Президент Израиля прокомментировал беспорядки в Дагестане

Произошедшее вызывает беспокойство

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал события в Махачкале контролируемым антисемитизмом.

Герцог высоко оценил действия властей Махачкалы и высказался за продолжение авиарейсов между Россией и Израилем.

"Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, спровоцированный <...> Я рад, что российские власти вмешались и установили контроль", - сказал он в интервью изданию Welt.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В МВД назвали текущую обстановку в Дагестане стабильной и подчеркнули, что все попытки дестабилизировать ситуацию в регионе будут незамедлительно пресечены. В рамках расследования уголовного дела о беспорядках задержаны 83 человека, проведено более 50 обысков.

31 октября аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.

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