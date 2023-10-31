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Минобороны заявило о подготовке США наступательной биологической программы

12:24
  • вторник
  • 31 октября 2023

Пентагон опустился до "биологического шантажа"

 
США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

Соединенные Штаты разрабатывают наступательную биологическую программу.

С таким заявлением утром во вторник, 31 октября, выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в марте 2023 года Вашингтон утвердил новую стратегию в области производства биологического оружия. Цель Вашингтона – обогнать соперников и обеспечить технологический суверенитет.

"Одна из задач Пентагона - "биологический шантаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников", - подчеркнул начальник РХБЗ.

Ранее Кириллов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция готовят провокацию с использованием биологического оружия в Николаевской области, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию. Сценарий провокации был отработан на тренинге в августе-сентябре во Львове.

Цель СБУ - обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и последующее усиление санкционного давления, подчеркнул Кириллов.

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