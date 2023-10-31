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Собянин: Более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

12:31
  • вторник
  • 31 октября 2023

Москвичи смогут выбрать своего фаворита

На конкурс "Московская реставрация" подано более 80 заявок.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В этом году в список вошли Театр эстрады, хлебзавод №5, дом Филиппа Пантелеева на Земляном Валу и ряд других объектов культурного наследия.

Победителей определит жюри. Еще одного фаворита выберут лично москвичи с помощью голосования в проекте "Активный гражданин".

Собянин напомнил, что конкурс проводится в 13-й раз. За эти годы в столице отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. Лауреатами конкурса стали 453 человека и организации.

Ранее в Москве после двух лет реставрации открыли главный вход в Российскую государственную библиотеку. Строители привели в порядок легендарные мраморные ступени, исторический декор и инженерные коммуникации.

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