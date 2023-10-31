Минск потребовал от Москвы компенсацию за отсрочку ввода в эксплуатацию БелАЭС

Об этом рассказал белорусский президент

Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что строительные и пусконаладочные работы уже завершены — станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия.

Однако "у нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны", поэтому "по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях", рассказал Лукашенко. Он назвал это естественным, заверив, что "ничего там чрезвычайного не было", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко отмечал, что доля атомной энергетики в общей сети Белоруссии сегодня выше, чем в США и даже в России. По этой причине стране было бы очень выгодно иметь вторую атомную станцию.

При этом Россия и Белоруссия урегулировали все принципиальные разногласия по созданию единого рынка электроэнергии. Представитель российского Минэнерго уточнил, что "здесь вопросы в большей степени носят уже организационный характер, о принципиальных решениях мы договорились".

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