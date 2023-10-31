В Госдуму внесли поправки о госконтроле за ценами на топливо

Инициаторами стали представители фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

Фракция партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" внесла в Госдуму законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал председатель партии Сергей Миронов.

Политик выразил убежденность в том, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

При этом средние потребительские цены на бензин в России в сентябре 2023 года увеличились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а производители бензина подняли оптовые цены на 9,1%.

В итоге бензин взлетел в цене в 41 субъекте Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Ранее в Минфине заявили, что рост цен на топливо, который произошел в сентябре, связан не с корректировкой демпфера, а с действиями перекупщиков, которые скупали предназначенное для российского внутреннего рынка топливо и перепродавали его на внешних рынках.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что на данный момент дать более точный прогноз по поводу будущих цен на топливо невозможно, поскольку на стоимость нефти влияют разноплановые факторы.

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